Стало известно, когда Леброн Джеймс вернется в состав «Лейкерс»

Четырехкратный чемпион НБА форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сможет вернуться на площадку в середине ноября, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что 40‑летний Джеймс в течение нескольких месяцев страдает от ишиаса — раздражения седалищного нерва. По информации источника, срок возвращения баскетболиста является наиболее вероятным, сам Джеймс не намерен форсировать восстановление.

Летом Джеймс задумывался о завершении карьеры, но отложил окончательное решение на неопределенный срок. В прошлом сезоне НБА Леброн набирал 24,2 очка в среднем в матчах регулярного чемпионата и 25,4 очка в пяти играх плей‑офф.

Сезон НБА стартует 21 октября. В этот день «Лос‑Анджелес Лейкерс» примут «Голден Стэйт Уорриорз».