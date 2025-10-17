Аналитик предсказал, когда Леброн Джеймс объявит о завершении карьеры

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры по ходу предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом рассказал аналитик и обозреватель Кристофер Клайн.

