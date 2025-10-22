НБА хочет запустить новую баскетбольную лигу в Европе

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует завершить оформление франчайзинговых взносов в ближайшие несколько месяцев с целью запустить проект в Европе за два года, заявил заместитель комиссара НБА и главный операционный директор лиги Марк Тейтум.

Ранее НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA) официально объявили, что рассматривают возможность создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе, которая станет альтернативой Евролиге. Теперь НБА изучает возможность выплаты франшизы в размере от 500 млн до 1 млрд долларов и наняла аналитические компании для «доработки» бизнес‑плана.