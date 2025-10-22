НБА хочет запустить новую баскетбольную лигу в Европе

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует завершить оформление франчайзинговых взносов в ближайшие несколько месяцев с целью запустить проект в Европе за два года, заявил заместитель комиссара НБА и главный операционный директор лиги Марк Тейтум.
Ранее НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA) официально объявили, что рассматривают возможность создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе, которая станет альтернативой Евролиге. Теперь НБА изучает возможность выплаты франшизы в размере от 500 млн до 1 млрд долларов и наняла аналитические компании для «доработки» бизнес‑плана.
— Да, наша цель — запустить проект в течение следующих двух лет. Конечно, это зависит от одобрения со стороны НБА и FIBA. Мы переходим к следующему этапу. И я думаю, что в течение следующих восьми недель мы получим очень хорошее представление о том, на каком уровне интереса мы находимся. Мы думаем, что эта лига будет включать в себя комбинацию существующих клубов, потенциальных новых клубов, которых сегодня не существует, и, возможно, некоторые футбольные клубы, у которых нет баскетбольной команды, но которые хотят инвестировать в баскетбольную команду. На первом этапе мы планируем выйти на 10–12 городов. В первую очередь, это Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, возможно, Турция, а возможно, и Греция, если говорить о франшизах, — приводит слова Тейтума talkSPORT.
