Стало известно решение Евролиги по вопросу проведения матчей в Израиле

Израильские команды «Маккаби» и «Хапоэль» смогут проводить домашние матчи Евролиги в Тель-Авиве с 1 декабря 2025 года. Как информирует Sport5.co.il, такое решение было принято на заседании клубов. Оно стало возможным благодаря недавнему соглашению о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

© Чемпионат.com

Отмечается, что речи пока не идёт о немедленном возобновлении игр, так как в Евролиге желают оценить ход перемирия и получить дополнительные гарантии безопасности для команд и игроков. Также сообщается, что репутация «Маккаби» значительно помогли в этом процессе.

Ранее из-за соображений безопасности израильские клубы проводили домашние матчи за пределами страны — в Сербии и Болгарии.