Представлен топ-10 самых молодых игроков НБА

Издание BasketNews представило список десяти самых молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Самым юным оказался новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг. Россиянин Егор Дёмин, выступающий за «Бруклин Нетс», в список не вошёл.

© Чемпионат.com

Топ-10 самых молодых игроков НБА сезона 2025/2026 (команда и дата рождения игрока):

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс», 21 декабря 2006);

2. Ноа Эссенг («Чикаго Буллз», 18 декабря 2006);

3. Йоан Беранже («Миннесота Тимбервулвз», 6 ноября 2006);

4. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс», 14 октября 2006);

5. Хаман Малуач («Финикс Санз», 14 сентября 2006);

6. Эйс Бэйли («Юта Джаз», 13 августа 2006);

7. Рокко Зикарски («Миннесота», 11 июля 2006);

8. Каспарас Якучионис («Майами Хит», 29 мая 2006);

9. Нолан Траоре («Бруклин Нетс», 28 мая 2006);

10. Бен Сараф («Бруклин», 14 апреля 2006).

Дёмин родился 4 мая 2006 года.