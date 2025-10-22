В НБА впервые за 7 лет сыграют три российских баскетболиста

В преддверии старта сезона 2025/26 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подтвердилось возвращение российских игроков. Об этом сообщает CBS Sports.

© Газета.Ru

В лиге будут выступать три баскетболиста из России — впервые за семь лет. Последним российским представителем в НБА был Тимофей Мозгов, завершивший карьеру в 2018 году.

Владислав Голдин подписал двусторонний контракт с «Майами Хит», позволяющий ему сыграть в 50 матчах регулярного чемпионата. 24-летний центровой, ранее выступавший за юниорский ЦСКА и «Мичиган Вулверинс» в NCAA, получил возможность выступать как в НБА, так и в Лиге развития.

Егор Дёмин, выбранный «Бруклин Нетс» под восьмым номером драфта, станет первым игроком в истории НБА, чья фамилия на игровой майке будет содержать букву «ё» — «DЁMIN». С 2021 по 2024 год Дёмин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Российский центровой Виктор Лахин заключил соглашение с клубом после успешного выступления в летней лиге. В 2024/25 сезоне он выступал за студенческую команду «Клемсон Тайгерз» в NCAA, но не был выбран ни одним клубом на драфте НБА.

Для всех трех игроков предстоящий сезон станет дебютным в НБА.