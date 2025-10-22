Опубликован рейтинг доходов игроков НБА на 2025 год. Лидер заработал $ 159 млн
Североамериканский портал Boardroom со ссылкой на Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. Возглавил список разыгрывающий и лидер клуба «Голден Стэйт Уорриорз», чьи общие доходы — с учётом зарплаты по контракту с НБА и поступлений вне площадки, в основном от рекламных контрактов, — составили $ 159,6 млн.
Весь список выглядит следующим образом:
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 159,6 млн.
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 137,6 млн.
- Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 104,3 млн.
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 99,1 млн.
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 79,1 млн.
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 65,6 млн.
- Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 65,2 млн.
- Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 65,1 млн.
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — $ 63,3 млн.
- Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 63,2 млн.
