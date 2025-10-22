Опубликован рейтинг доходов игроков НБА на 2025 год. Лидер заработал $ 159 млн

Североамериканский портал Boardroom со ссылкой на Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. Возглавил список разыгрывающий и лидер клуба «Голден Стэйт Уорриорз», чьи общие доходы — с учётом зарплаты по контракту с НБА и поступлений вне площадки, в основном от рекламных контрактов, — составили $ 159,6 млн.

Весь список выглядит следующим образом:

  1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 159,6 млн.
  2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 137,6 млн.
  3. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 104,3 млн.
  4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 99,1 млн.
  5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 79,1 млн.
  6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 65,6 млн.
  7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 65,2 млн.
  8. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 65,1 млн.
  9. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — $ 63,3 млн.
  10. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 63,2 млн.
