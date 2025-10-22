Баскетболист Демин раскрыл, что понял в первые недели жизни в Америке

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился подробностями относительно жизни в США с точки зрения спортсмена.

«В первые недели в США я понял, насколько важно быть не только готовым физически, но и уметь переключаться. Жизнь спортсмена здесь – это не только баскетбол. Это постоянное движение: от тренировочного зала к интервью, от интервью на командное собрание, потом – восстановление, сон. И так по кругу! Как только я приехал в Нью-Йорк, начал немного снимать на личную камеру, это помогает расслабиться и переключиться», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Напомним, Егор был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Дёмин стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России.