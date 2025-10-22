«Если быть честным». Редик высказался о Леброне после поражения в матче с «Голден Стэйт»
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей-Джей Редик высказался об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса в стартовом матче сезона с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лейкерс» уступили со счётом 109:119, а сам Джеймс, восстанавливающийся после ишиаса, наблюдал за игрой со скамейки.
По словам Редика, в определённые моменты он особенно сильно чувствовал, насколько Джеймс мог бы помочь в атаке.
По информации инсайдера ESPN Шамса Чарании, Джеймс продолжит восстановление как минимум до конца октября или середины ноября. Помимо проблем с седалищным нервом, ему необходимо вернуть оптимальную физическую форму, так как из-за травмы он не смог провести полноценное межсезонье.
