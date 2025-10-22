Баскетболист получил чемпионский перстень НБА, не сыграв ни в одном матче лиги

Сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне. Награду ему вручил комиссионер лиги Адам Сильвер перед стартовым матчем нового сезона между «Оклахомой» и «Хьюстон Рокетс» (125:124 ОТ).

Напомним, Топич был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года. Спортсмен пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки. Серб – первый игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который стал чемпионом лиги и при этом не принял участия ни в едином матче.