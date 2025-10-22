Баскетболист ЦСКА оценил шансы сборной России против США

Американский защитник ЦСКА Антониус Кливленд выразил уверенность в победе команды США в случае встречи со сборной России по баскетболу, оценив шансы на выигрыш россиян всего в два процента. Его слова передает Legalbet.

«Баскетбольный матч России с США был бы интересным. Но победу точно одержала бы команда США. На выигрыш вашей сборной я бы дал два процента», — заявил Кливленд.

При этом он подчеркнул, что сама по себе такая игра могла бы стать важным событием в спортивной жизни двух стран.

В летний период сборная России провела четыре товарищеских матча: две встречи с Ираном (67:70, 79:58) и две игры против Египта (73:80, 94:67).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.