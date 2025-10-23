Россиянин Демин установил рекорд в дебютном матче в НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил национальный рекорд для россиян по очкам в дебютном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Баскетболист набрал 14 очков в гостевой встрече против «Шарлотт», завершившейся поражением «Нетс» — 117:136. Ранее рекорд принадлежал Сергею Базаревичу, который в первом матче за «Атланту» в 1994 году отметился 12 очками.​

В встрече с «Хорнетс» 19‑летний Демин провел около 22 минут, реализовал четыре дальних броска и добавил к статистике пять подборов и две передачи, став самым результативным российским новичком в стартовой игре НБА за всю историю наблюдений.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин станет первым игроком в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».