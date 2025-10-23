Президент РФБ прокомментировал дебют Демина в НБА

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин великолепно дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Демин в матче с "Шарлотт" набрал 14 очков, а также сделал пять подборов и отдал две передачи. Защитник установил рекорд среди россиян по числу набранных очков в дебютном матче в НБА.

"Великолепный дебют Егора, в этом нет сомнений, - сказал Кириленко. - За 22 минуты набрал 14 очков с прекрасным процентом и сделал 5 подборов. Егор абсолютно точно может записать себе матч в плюс. Он почувствовал давление гостевых стен, теперь будет игра домашняя. Все будет еще лучше".

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.