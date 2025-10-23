Тренер «Бруклина» оценил дебют Демина в НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес заявил, что доволен дебютом российского защитника Егора Дёмина в НБА.

© Матч ТВ

В четверг «Бруклин» уступил «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА (117:136). Дёмин в дебютном матче набрал 14 очков, сделал пять подборов и совершил два перехвата.

— Я очень доволен всеми тремя (новичками команды: Егором Дёминым, Ноланом Траоре и Беном Сарафой). Все трое играли в предсезонке, все трое добились успеха, и им есть над чем работать. Если они смогут использовать свои игровые минуты, они выживут на своих позициях, независимо от того, являются ли они стартовыми или запасными. Если кто‑то не сможет поддерживать производительность или выполнять наши требования, то это создаст возможность для другого, и именно поэтому я хочу, чтобы в нашей команде царила здоровая конкуренция, где все подталкивают друг друга. У всех есть игровые минуты, опыт и возможность роста, — приводит слова Фернандеса New York Post.

«Бруклин» выбрал 19‑летнего Демина на драфте НБА‑2025 под восьмым номером. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю.

Демин родился в Москве, где и начал баскетбольную карьеру. В 2021 году в возрасте 15 лет подписал контракт с мадридским «Реалом», а позже решил переехать в США и выступать в студенческом баскетболе.