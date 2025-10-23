Сербский арбитр Евролиги арестован по подозрению в связях с преступностью

Сербский арбитр Евролиги арестован по подозрению в связях с организованной преступной группой
Урош Николич был задержан сербской полицией.
Арбитр работал на «Финалах четырех» Евролиги в 2021 и 2024 годах. В этом сезоне он участвовал в четырех играх главного клубного баскетбольного турнира Европы.
Николича подозревают в связях с организованной преступной группой. Семеро ее членов были недавно арестованы по делу о двух убийствах и трех покушениях в Сербии. Всего в рамках масштабной операции по всей Европе с участием европейских органов правопорядка были задержаны 29 человек.
При обыске в квартире Николича были найдены 250 тысяч евро.
