55 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Индианой» в двух овертаймах

В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Индианой Пэйсерс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу во втором овертайме со счётом 141:135 2OT.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — 55 очков, восемь подборов и пять ассистов. У «Индианы» лучшими стали оформившие дабл-даблы атакующий защитник Беннедикт Матурин (36 очков, 11 подборов, один ассист) и бигмен Паскаль Сиакам (32 очка, 15 подборов, четыре ассиста).