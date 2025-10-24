Призер ОИ оценил перспективы Демина и Голдина в НБА

Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением о шансах российских игроков Егора Дёмина и Владислава Голдина проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Голдин не был выбран на драфте, но заключил двусторонний контракт с «Майами Хит».

