Названа возможная причина, по которой Леброн пропускает старт сезона НБА

15-кратный участник Матча всех звёзд Кевин Гарнетт во время подкаста с Полом Пирсом высказался о ситуации вокруг отсутствия Леброна Джеймса на старте нового сезона. По мнению легендарного форварда, действия звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» могут быть связаны не с травмой, а с попыткой надавить на руководство клуба. Напомним, ранее сообщалось, что у Леброна проблемы с седалищным нервом.

Гарнетт. Знаешь, на что это похоже в моём представлении? Вы не хотите заключать сделку? Ладно, без проблем. Эй, Рич, выключи свет. Это рычаг давления, брат. Этот величайший игрок — или величайший для своего времени — показывает всем: «Вот так мы будем делать». Это выглядит как рычаг давления.

Пирс. То есть ты хочешь сказать, что он не травмирован?

Гарнетт. Я не говорю, травмирован он или нет. Я не лезу в это. Я говорю, что это ощущается как давление. Он любит игру. Он хочет играть. Но с ним нельзя обращаться как попало!