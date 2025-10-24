Губерниев оценил дебют россиянина в НБА

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о дебюте 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

© Чемпионат.com