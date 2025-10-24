Форвард «Зенита» Жбанов высказался о сильной стороне «Пари НН» перед матчем команд

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу самой сильной стороны клуба «Пари Нижний Новгород». Сегодня, 24 октября, команды проведут матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

«Самая сильная сторона «Нижнего» в их слабости. Я к тому, что не всегда им удаётся подписать игроков, которых они хотели. Есть какие-то проблемы с травмами. Они всегда из этого выбираются достойно. Чем сложнее обстоятельства, тем они сильнее.

Как прошла подготовка? Штатно, всё в штатном режиме. Смотрели, разобрали сильные и слабые стороны, а теперь выдвигаемся на Волгу», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: