Шакил О′Нил высказался о скандале со ставками в НБА

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил прокомментировал скандал со ставками в НБА

«Я очень хорошо знаю Чонси Биллапса и Дэймона Джонса. Мне стыдно, что эти ребята поставили под угрозу свои семьи и карьеру. Если вы зарабатываете 9 миллионов долларов в год, сколько ещё вам нужно?», — сказал Шакил О'Нил в эфире ESPN.

Ранее стало известно, что были арестованы главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и бывший игрок НБА Дэймон Джонс. Все трое подозреваются в незаконных ставках на матчи лиги.