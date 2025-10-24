«Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
«Зенит» из Санкт‑Петербурга победил «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21).
Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс из «Зенита», который набрал 23 очка, у его партнера по команде Ливая Рэндольфа 22 балла.
Для «Зенита» это четвертая победа в шести играх на старте сезона, нижегородская команда потерпела четвертое поражение подряд, имея в активе только одну победу.
В следующем матче «Зенит» 29 октября дома сыграет с «Пармой», «Нижний Новгород» 28 октября примет «Енисей».
Прямые трансляции матчей Единой лиги смотрите на каналах группы «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:84 (13:22, 11:25, 19:14, 21:23)