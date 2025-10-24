«Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» из Санкт‑Петербурга победил «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21).

Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс из «Зенита», который набрал 23 очка, у его партнера по команде Ливая Рэндольфа 22 балла.

Для «Зенита» это четвертая победа в шести играх на старте сезона, нижегородская команда потерпела четвертое поражение подряд, имея в активе только одну победу.

В следующем матче «Зенит» 29 октября дома сыграет с «Пармой», «Нижний Новгород» 28 октября примет «Енисей».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

