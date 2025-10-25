Корстин: Егор Дёмин — пример для молодых российских баскетболистов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила «Матч ТВ», что российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин доказал, что благодаря трудолюбию можно реализовать мечту любого молодого баскетболиста — сыграть в НБА.

«Бруклин» выбрал Дёмина на драфте НБА‑2025 под восьмым номером. 19‑летний россиянин в первых двух матчах в НБА набрал 23 очка, совершил 11 подборов и отдал шесть передач.

— Могу только пожелать Егору успехов. Он добился отличного результата в первых матчах в НБА. Дёмин — пример для молодых российских баскетболистов. Каждый ребенок, который начинает заниматься баскетболом, мечтает попасть в НБА. Дёмин своим примером показал, что все возможно. Благодаря таланту и трудолюбию можно достичь многого, — сказала Корстин «Матч ТВ».

«Бруклин» в воскресенье сыграет на выезде с «Сан‑Антонио Спёрс».