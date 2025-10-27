ФБР и прокуратура предъявили игрокам и тренерам НБА серьезное обвинение

Федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка при участии ФБР опубликовала обвинительное заключение по делу о незаконных ставках на матчи НБА. Обвинения предъявлены действующему игроку «Майами» Терри Розиру, тренеру «Портленда» Чонси Биллапсу, а также ещё ряду бывших баскетболистов лиги.

По данным следствия, игроки и тренеры передавали инсайдерскую информацию о составах команд на определённые матчи и травмах игроков лицам, которые, исходя из этих сведений, делали ставки. ФБР выделила семь игр, которые стали предметом расследования.

Суммы выигрышей по матчам со слитой информацией составляют десятки миллионов долларов.