Назван статус Луки Дончича перед следующим матчем регулярного сезона НБА

Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич может пропустить следующий матч своей команды регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», который состоится завтра, 27 октября, и начнётся в 4:00 мск.

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха в социальной сети X, участие словенского баскетболиста в этой игре находится под вопросом из-за растяжения связок пальца левой руки.

Отметим, что в двух играх регулярного чемпионата Дончич набирал в среднем 46 очков, 11,5 подбора и 5,8 результативной передачи. У «Лейкерс» в этих встречах одна победа при одном поражении.