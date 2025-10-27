Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Бруклин»

Сегодня, 26 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26) в пользу «Сан-Антонио Спёрс».

Наиболее результативным игроком в составе техасского клуба стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Ему удалось набрать 31 очко, сделать 14 подборов, отдать четыре передачи, а также шесть блок-шотов и три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал 24-летний американский защитник Кэмерон Томас. Ему удалось набрать 40 очков и сделать один подбор. Также отметим, что 19-летний российский новичок клуба Егор Дёмин за 18 минут и 46 секунд отличился тремя очками, четырьмя подборами и одной передачей.