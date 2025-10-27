Новичок баскетбольного «Зенита» сравнил Россию с Америкой

Новичок «Зенита» Андре Роберсон поделился впечатлениями от жизни в Российской Федерации. По словам спортсмена, во Франции, где он выступал ранее, ему было сложнее, так как России больше похожа на США.

— Испытал ли ты культурный шок, когда приехал сюда?

— Честно говоря, никакого культурного шока. Тут, как в Америке, большие дороги, большие машины. Во Франции маленькие улочки, везде крошечные автомобили. Так что, на самом деле, Россия больше похожа на Америку, и для меня это проще, потому что я американец. Во Франции мне определённо было немного сложнее, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.