Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона

Sports.ru

Центровой «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения.

Вембаньяма стал автором уникального достижения
© Sports.ru

В первых трех матчах сезона Вембаньяма собрал следующую статистику:

  • 40 очков и 3 блок-шота против «Далласа»
  • 29 очков и 9 блок-шотов против «Нового Орлеана»
  • 31 очко и 6 блок-шотов против «Бруклина»

Таким образом, центровой «Сперс» стал первым игроком в истории, набравшим 100+ очков и сделавшим 15+ блок-шотов в первых 3 играх сезона.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости