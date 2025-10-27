Вембаньяма стал автором уникального достижения

Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
Центровой «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения.
В первых трех матчах сезона Вембаньяма собрал следующую статистику:
- 40 очков и 3 блок-шота против «Далласа»
- 29 очков и 9 блок-шотов против «Нового Орлеана»
- 31 очко и 6 блок-шотов против «Бруклина»
Таким образом, центровой «Сперс» стал первым игроком в истории, набравшим 100+ очков и сделавшим 15+ блок-шотов в первых 3 играх сезона.
Владимир Плющев: «СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Мы теряем тренерскую школу, начав работать по правилам НХЛ»
Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)
Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
Владимир Плющев: «СКА становится потухшим, провинциальным клубом. Мы теряем тренерскую школу, начав работать по правилам НХЛ»
Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)
Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок