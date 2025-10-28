«Бруклин» потерпел поражение без Демина

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» принимал на своей площадке «Бруклин». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 137:109.

© NBA

Самым результативным в матче стал форвард «Рокетс» Тари Исон, который набрал 22 очка.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин не участвовал в этой встрече. Тренерский штаб тщательно контролирует его игровое время и нагрузку после полученного повреждения.

30 октября «Бруклин» примет на своей площадке «Атланту Хокс». Старт встречи в 2:30 по московскому времени. «Хьюстон» часом ранее начнёт встречу на выезде против «Торонто Рэпторс».