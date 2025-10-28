Названы слабые стороны Майкла Джордана как аналитика НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин дал комментарий по поводу авторской передачи легенды лиги Майкла Джордана, которая выходит на NBA on NBC. По мнению Мартина, именитому баскетболисту будет сложно давать объективные оценки современным игрокам.

