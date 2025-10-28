Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться в игру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй примерно через три недели. Об этом рассказал известный инсайдер Дэйв Макменамин.

«Я узнал, что Леброн по-прежнему нацелен на возвращение в строй примерно через три недели — где-то в середине ноября. По словам нескольких источников, за последние дни его реабилитация и весь процесс восстановления идут в правильном направлении, поэтому атмосфера вокруг этого вопроса позитивная», — сказал Макменамин в эфире программы NBA Today, фрагмент которой доступен в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмен столкнулся с воспалением седалищного нерва.