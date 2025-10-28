Гомельский объяснил, над чем нужно работать Демину

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин хорошо дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но ему еще нужно работать над стартовой скоростью. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский.

"Я оцениваю его дебют хорошо, положительно. Индивидуально он играл хорошо, однако баскетбол - игра командная, и его команда все проиграла. С одной стороны, я доволен его дебютом, с другой, я ему сочувствую", - сказал Гомельский.

"Он разносторонний баскетболист. С его физическими данными, которые можно считать выдающимися, он выбрал амплуа разыгрывающего, и он с ним справляется. Другое дело, что над стартовой скоростью ему нужно поработать. Что касается технического оснащения, то левая рука у него намного слабее правой. Это не про бросок, а про передачу. Я знаю Егора с точки зрения его трудолюбия и самоотдачи, он справится", - добавил собеседник агентства.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В этом сезоне Демин провел три матча в НБА. В среднем за игру он набирал 8,7 очка, делал 5,0 подбора и 2,3 передачи.