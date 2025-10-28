Раскрыты подробности о травме Дончича

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич должен вернуться в строй в скором времени. Об этом рассказал известный инсайдер Дэйв Макменамин. По его сведениям, в калифорнийской команде уверены, что процесс реабилитации игрока после травмы будет проходить по плану. Ранее сообщалось, что у спортсмена были диагностированы травмы пальца и ноги.

