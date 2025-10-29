Адетокунбо отреагировал прокомментировал слухи про обмен в «Нью-Йорк Никс»

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на слухи о возможном переходе в «Нью-Йорк Никс». После очного матча команд в регулярного чемпионате НБА, победу в котором со счётом 121:111 одержали «Бакс», Яннис подчеркнул, что сосредоточен на выступлении за «Милуоки».

«Кто это сказал? Я здесь, представляю свою команду. На этом всё. Мы обыграли «Никс» — вот что имеет сейчас значение. Я не читал ту статью, стараюсь держаться подальше от всех слухов… Меня это совершенно не волнует», — сказал Адетокунбо во время общения со СМИ.

Отметим, что в матче с «Никс» на счету Янниса 37 очков, восемь подборов и семь передач.