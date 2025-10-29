В РФБ прокомментировали ситуацию с экстрадицией Касаткина

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок уверен, что ситуация с Даниилом Касаткиным разрешится в лучшую сторону. Об этом Дячок заявил ТАСС.

Апелляционный суд Парижа 29 октября одобрил запрос властей США на экстрадицию российского баскетболиста, задержанного во Франции в конце июня. США подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Касаткин все обвинения отверг.