Тренер «Бруклина» высказался об отсутствии двухочковых бросков у Демина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты» высказался об отсутствии бросков из двухочковой зоны у российского защитника Егора Дёмина.

© Матч ТВ

В среду «Бруклин» проиграл на своей площадке «Хокс» со счетом 112:117, Дёмин набрал 4 очка и сделал 3 результативные передачи.

— Ему нужно разобраться. Все понимают, что он представляет угрозу, находясь за трехочковой линией, но он не может играть только за ней… Я не против, если он будет реализовывать много трёхочковых и делать много передач, но в какой‑то момент возникает вопрос: можно ли играть агрессивнее, когда у соперника перебор фолов. Это просто этапы развития. Я не особо переживаю, — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слейтер в социальных сетях.

Также тренер объяснил, почему оставил Демина на скамейке в четвертой четверти.

— Я считаю, что Тайриз (Мартин) был великолепен… Речь идет о тех, кто помогает команде бороться прямо сейчас. Здесь ничего не дается даром. Я награждаю игрока, который отлично провел лето и хорошо играл, — добавил Фернандес.

«Бруклин» потерпел пять пораженияй в пяти матчах сезона.