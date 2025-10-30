Фернандес объяснил, почему не выпустил Егора Демина в концовке матча с «Атлантой»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (112:117) объяснил своё решение не выпускать в заключительной четверти 19-летнего россиянина Егора Дёмина, а также другого новичка команды — Бена Сарафа.

