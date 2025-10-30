Защитник «Лейкерс» пошутил над собой после победного броска в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз после выигрыша у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 116:115 в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации дал комментарий насчёт того, какое сообщение он может получить от игроков команды Луки Дончича и Леброна Джеймса после своего броска на победу.

— Уверен, после этой игры ты получишь несколько сообщений от Луки и Леброна…

— Они, наверное, скажут мне, что я отстой, потому что промахнулся примерно 14 раз (смеётся).

Об этом Ривз сказал в послематчевом интервью одному из журналистов. На счету Остина 28 очков и 16 передач в матче с «Миннесотой».