Йокич установил новый рекорд

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», установил новый рекорд лиги по трипл-даблам, собранным менее чем за 30 минут, после победного матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:88).

Никола провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 21 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), сделав 12 подборов, 10 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+25».

Этот трипл-дабл стал 17-м, который серб собрал быстрее 30 минут. У Расселла Уэстбрука таких 16.