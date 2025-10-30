НБА официально одобрила продажу «Лейкерс» Марку Уолтеру

«Лейкерс» официально перешли под контроль нового владельца.

Марк Уолтер, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» (MLB) и «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA), в июне достиг соглашения о покупке контрольного пакета акций у семьи Басс по рекордной цене в 10 миллиардов долларов.