Лидер баскетбольного "Зенита" Пойтресс пропустит остаток сезона из-за травмы

Питерскому "Зениту" до конца сезона придется обходиться без своего ведущего центрового, американца Алекса Пойтресса.

© Российская Газета

Это стало известно по результатам обследования баскетболиста после домашнего матча против пермской "Пармы" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. У Пойтресса диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В злосчастной игре Алекс провел лишь шесть минут, за которые реализовал все три броска со средней дистанции и набрал шесть очков. В сезоне у Пойтресса семь матчей, в которых он в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.

Американец провел за "Зенит" 181 матч, он шестой среди всех игроков по этому показателю и лучший среди легионеров.