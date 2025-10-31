Гомельский оценил старт сезона БК ЦСКА

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о старте ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Меня расстроило поражение в Перми и огорчил проигрыш от «Меги» [в рамках внутрисезонного турнира]. Однако победа в Санкт-Петербурге над «Зенитом» и феноменальная по качеству защита в матче против УНИКСа порадовали меня. Я уверен, что с таким тренером, как [Андреас] Пистиолис, и с таким желанием большинства игроков ЦСКА будет прибавлять. Поэтому я надеюсь, что ЦСКА не просто дойдёт до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, но и выиграет его», — приводит слова Гомельского ТАСС.

В настоящий момент на счету армейцев в Единой лиге шесть побед при одном поражении. Команда занимает второе место в турнирной таблице. Лидером является казанский УНИКС.