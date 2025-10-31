Россиянин стал 10-м игроком Единой лиги, достигшим отметки в 2500 очков

Российский тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков достиг отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Это достижение покорилось Зубкову в недавнем матче регулярного чемпионата с «Самарой» (95:87), где он набрал 14 очков за 26,5 минут на площадке. В настоящий момент в общей сложности на его счету 2512 очков.

Зубков стал 10-м игроком в лиге, перешедшим отметку.

В нынешнем сезоне Единой лиги Андрей к данному моменту принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 13,3 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 1,9 передачи.