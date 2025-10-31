«Лейкерс» могут потерять значительную долю доходов из-за плохого финансового положения дистрибьютора региональных телетрансляций
«Лейкерс» могут лишиться одного из финансовых преимуществ.
Клуб получает в 3 раза больше среднего дохода в лиге от региональных телетрансляций, в основном через кабельное телевидение. Партнер организации, сеть Spectrum SportsNet, платит клубу в среднем 150 миллионов долларов в год за права на показ матчей.
Похожие цифры только у «Никс», которые получали 135 миллионов, но будут заработывать на 28% меньше из-за финансовых проблем их дистрибьютора в дальнейшем.
Компания-владелец Spectrum SportsNet Charter Communications рассматривает возможность продажи своего актива и отказа от трансляций «Лейкерс». Текущее соглашение подписано до 2032 года с возможностью продления до 2037, но его сроки не устраивают партнера, который заплатил порядка 200 миллионов за матчи в этом году.
Кризис на рынке региональных трансляций является одной из причин, вынудивших семью Басс пойти на продажу «Лейкерс».
