«Лейкерс» могут потерять значительную долю доходов

«Лейкерс» могут лишиться одного из финансовых преимуществ.

Клуб получает в 3 раза больше среднего дохода в лиге от региональных телетрансляций, в основном через кабельное телевидение. Партнер организации, сеть Spectrum SportsNet, платит клубу в среднем 150 миллионов долларов в год за права на показ матчей.

Похожие цифры только у «Никс», которые получали 135 миллионов, но будут заработывать на 28% меньше из-за финансовых проблем их дистрибьютора в дальнейшем.

Компания-владелец Spectrum SportsNet Charter Communications рассматривает возможность продажи своего актива и отказа от трансляций «Лейкерс». Текущее соглашение подписано до 2032 года с возможностью продления до 2037, но его сроки не устраивают партнера, который заплатил порядка 200 миллионов за матчи в этом году.

Кризис на рынке региональных трансляций является одной из причин, вынудивших семью Басс пойти на продажу «Лейкерс».