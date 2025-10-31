«Пари НН» расторг контракт с американским баскетболистом

«Пари Нижний Новгород» расторг контракт с американским баскетболистом Гэтлингом
Американский баскетболист Шейн Гэтлинг покинул «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс‑служба клуба.
«Пари Нижний Новгород» и 27‑летний защитник достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта.
В текущем сезоне разыгрывающий провел за нижегородцев 4 матча, в среднем набирая 12 очков, 2 подбора, 3,3 передачи.
В текущем сезоне разыгрывающий провел за нижегородцев 4 матча, в среднем набирая 12 очков, 2 подбора, 3,3 передачи.
