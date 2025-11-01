В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона 2025/2026. В рамках регулярного чемпионата состоялись восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 ноября:

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 108:109;

«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» – 108:128;

«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» –101:112;

«Чикаго Буллз» – «Нью Йорк Никс» –135:125;

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос Анджелес Лейкерс» –112:117;

«Финикс Санз» – «Юта Джаз» –118:96;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» –109:107;

«Лос Анджелес Клипперс» – «Нью Орлеан Пеликанс» –126:124.