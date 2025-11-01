Почти все легионеры БК «Зенит» пропустят матч с «Енисеем»

Легионеры «Зенита» Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф пропустят выездной матч с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это следует из официального протокола встречи на официальном сайте Единой лиги. Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени. Таким образом, сине-бело-голубые проведут матч лишь с одним легионером — американским разыгрывающим Трентом Фрейзером.

Также отметим, что встречу в Красноярске пропускает российский атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов.