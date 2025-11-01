БК «Зенит» проиграл «Енисею»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Красноярске местный «Енисей» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25). Игра проходила в упорной борьбе, победитель определился на последних минутах, где удачливее были красноярцы.

Лучшую результативность в составе победителей показал американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн. Он принёс своей команде 23 очка. Также в его активе четыре результативные передачи. У «Зенита» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Трент Фрейзер (26). Также на его счету три подбора и четыре передачи.

Отметим, что легионеры «Зенита» Андре Роберсон, Ненад Димитриевич и Ливай Рэндольф матч с «Енисеем» пропускали. В составе клуба из Санкт-Петербурга на площадку выходил лишь один легионер – Фрейзер.

В следующем туре регулярного чемпионата «Енисей» дома сыграет с «Самарой». Матч состоится 8 ноября и начнётся в 12:00 по московскому времени. «Зенит» следующую встречу проведёт в Краснодаре с «Локомотивом-Кубань». Она состоится 9 ноября. Начало – в 14:00 мск.