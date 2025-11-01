Гомельский прокомментировал тяжелую травму лидера «Зенита»

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центрового «Зенита» Алекса Пойтресса. Ранее спортсмен получил травму, из-за чего выбыл до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. У специалиста поинтересовались, возможно ли «Зениту» будет найти равноценную замену Алексу.

«Алекс Пойтресс не является эксклюзивным центровым. Найти ему замену сложно (сезон в разгаре), но возможно. Найдёт ли «Зенит» столько денег, чтобы предложение выглядело очень солидным?» — написал Гомельский.

Пойтресс получил травму в матче Единой лиги с «Бетсити Пармой» (82:79). У спортсмена был диагностировал разрыв передней крестообразной связки.