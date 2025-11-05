Баскетболист Стив Нэш рассказал, кто повлиял на его решение завершить карьеру

Двукратный MVP НБА и восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш вспомнил, как принял решение завершить карьеру. После того как «Голден Стэйт Уорриорз» с лидером Стефеном Карри одержали уверенную победу в матче с «Лейкерс» Нэша в преддверии сезона-2014/2015, Стив понял, что у него не проходит спина и в итоге решил пропустить сезон, а после завершил карьеру.

«У меня была довольно хорошая первая игра в предсезонке. Не помню всех деталей, но, кажется, мы ехали домой из Сан-Диего, и на следующее утро у меня схватило спину. Подумал: ну ладно, бывает. Потом вроде стало получше, но случился новый спазм — и всё, нервы были как будто разбиты, организм не восстанавливался. Я сказал себе: надо понять, могу ли я вообще играть в таком состоянии. Прошла неделя с момента последнего матча, и я решил выйти на следующую игру, просто чтобы проверить — смогу ли я играть через боль. Если нет, то в чём тогда смысл продолжать? Мы играли где-то в Онтарио, Калифорния, против «Голден Стэйт». Я вышел защищаться против Стефа Карри, и они, кажется, набрали 50 очков за первую четверть. Может, 45, но ощущалось как все 50. Карри бегает по площадке, а у меня спина просто разваливается, тело не слушается. Даже если бы я был здоров, мне было бы тяжело, а тут я просто тащусь по паркету, а Стив (Керр) заставляет меня участвовать в каждом эпизоде. Смотрю на скамейку — они там смеются, Элвин Джентри тоже улыбается. А я думаю: «Нет, ребята, я просто проверяю, есть ли у меня ещё что-то в запасе». Спустя ещё несколько дней раздумий я понял — всё. Я позвонил Митчу (Капчаку) и сказал: «Пора», — сказал Карри в подкасте Mind the Game.